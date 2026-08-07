Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Beyoğlu'nda iki ayrı cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir işletmeden cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin işletmeye girdikten sonra masa üzerindeki cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheli Y.R, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Y.R'nin 8 Haziran'da Firüzağa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden cep telefonu çalınması olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.