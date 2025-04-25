Hırsızlıkla Yakalanan Şüphelinin Cezası: 19 Yıl

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 ayrı evden hırsızlık gerçekleştirdiği gerekçesiyle yakalanan Y.A.'nın (26), ayrıca yedi ayrı dosyadan toplamda 19 yıl 2 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası tespit edildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, 2 ayrı evden hırsızlık yapılması ihbarından sonra gerçekleştirilen çalışmada şüpheli Y.A. (26) yakalandı. Yakalanan Y.A., 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan gözaltına alınırken 7 ayrı dosyadan toplamda 19 yıl 2 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye teslim edildi.

HABER: Dinçer Can SONER/ İZMİR,