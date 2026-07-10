Hırsızlıklara Karşı Önlem Uyarısı - Son Dakika
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Hırsızlıklara Karşı Önlem Uyarısı

10.07.2026 12:21
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Gaziantep İslahiye'de polis, yaz aylarında artabilecek hırsızlıklar için vatandaşları bilgilendiriyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri, yaz aylarında artış gösterebilecek evden hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında evlerin kapı ve pencerelerinin açık bırakılması nedeniyle meydana gelen veya teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda TOKİ konutlarında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara bilgilendirici afişler asılırken, hane sakinlerine ev güvenliğine ilişkin uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Ekipler, apartman giriş kapılarının sürekli kapalı tutulması, bina kapılarının yalnızca ziyaret edilecek daire sakinlerince açılması ve apartman sakinlerinin tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca apartman ve site girişlerinde güvenlik kamerası sistemlerinin aktif olarak kullanılması ve kayıtların düzenli kontrol edilmesinin hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Emniyet ekipleri, "Komşu Kollama Sistemi"nin önemine de dikkati çekerek, vatandaşlardan komşularının evlerinde şüpheli hareketlilik fark etmeleri halinde durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Broşürlerde, evden ayrılırken kapı ve pencerelerin mutlaka kilitlenmesi, değerli eşyaların görünür yerlerde bırakılmaması ile şüpheli kişi veya araçların güvenlik güçlerine bildirilmesi yönünde tavsiyelere de yer verildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların alacağı basit ancak etkili güvenlik tedbirlerinin hırsızlık olaylarının önlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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