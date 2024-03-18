Hırvatistan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Milanovic'in genel seçimde aday olamayacağını açıkladı

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Hırvatistan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, görevde olduğu sürece genel seçimde aday olamayacağını duyurdu.

Hırvatistan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Milanovic'in, 17 Nisan'daki genel seçimde aday olacağını duyurması üzerine toplandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Miroslav Separovic, oturum sonrası basına yaptığı açıklamada, Milanovic'in cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirirken herhangi bir siyasi partinin siyasi faaliyetlerine katılamayacağı sonucuna vardıklarını duyurdu.

Separovic, "Anayasanın 96. maddesinde cumhurbaşkanının, seçildikten sonra başka bir kamu görevi veya mesleki görev yapamayacağı ve partiden ayrılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye bağlı olmayan biridir ve bu görevi yerine getirirken herhangi bir siyasi partinin siyasi faaliyetlerine katılamaz. Cumhurbaşkanı, genel seçimde aday olamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının genel seçimlerde aday olması için görevinden istifa etmesi gerektiğini belirten Separovic, "Bu durumda anayasanın hükmü uyarınca, geçici cumhurbaşkanlığı görevi Hırvatistan Meclis Başkanı tarafından üstlenilir." ifadesini kullandı.

"Zaferden sonra cumhurbaşkanlığı görevimden ayrılacağım"

Hırvatistan Meclisi, 14 Mart'ta düzenlenen oturumda, oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamının onayıyla feshedilmişti.

Cumhurbaşkanı Milanovic, 15 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, ülkede genel seçimin 17 Nisan Çarşamba günü yapılacağını belirtmişti.

Milanovic, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, genel seçimde aday olmaya karar verdiğini ifade etmişti.

Genel seçimde zafer ilan edeceğine emin olduğunu vurgulayan Milanovic, "Bu zaferden sonra cumhurbaşkanlığı görevimden ayrılacağım ve Hırvatistan Meclisindeki yeni çoğunluğun desteğiyle Hırvatistan hükümetine liderlik etme sorumluluğunu üstleneceğim." açıklamasında bulunmuştu.

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da 2020'de yapılan son genel seçimi, muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) kazanmıştı.

Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.