Hırvatistan Başbakanı Sister Of Mercy Hastanesi projesini ziyaret etti

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Akfen İnşaat- Dost İnşaat tarafından ülkenin başkenti Zagreb'de yapımına devam edilen Sister Of Mercy Hastanesi projesine ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Plenkovic'i Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın, Akfen İnşaat Genel Müdürü Mesut Coşkun Ruhi ve proje çalışanları karşıladı.
Kuruluşundan itibaren yurt içi ve yurt dışında havalimanı terminalleri, doğalgaz boru hatları, hidroelektrik santralleri ve gayrimenkul projeleri gibi altyapı projelerini hayata geçiren Akfen İnşaat, 1895 yılında hayata geçirilen tarihi Sister Of Mercy Hastanesi'nin renovasyon çalışmasını Dost İnşaat iş birliğiyle üstlendi. Hastanenin 110 bin metrekare alan üzerinde 22 binası bulunuyor. Depremde zarar gören 2022 yılının Kasım ayında sözleşmesi imzalanan ve çalışmaları başlayan proje, 2025 yılında bitirilmesi planlanıyor.
Sister Of Mercy Hastanesi projesini ziyaret eden Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'e ülkenin Sağlık Bakanı Vili Beroş ve İnşaat Bakanı Branko Bacic de eşlik etti. Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın, Akfen İnşaat Genel Müdürü Mesut Coşkun Ruhi ve proje çalışanları tarafından karşılanan Başbakan Plenkovic tarihi hastanenin renovasyonu konusunda yürütülen çalışmaları yakından izlerken, proje hakkında da bilgiler aldı.
Üstlenilen proje kapsamında aynı kampüs içerisinde yer alan ve kullanımı devam eden 6 binadan 4 binanın renöve edilmesi ve 2 binanın yıkılıp tamamen yeniden yapılması bulunuyor. Sister Of Mercy Hastanesi projesinin güçlendirme tasarım safhası Avrupa Birliği Dayanışma Fonu, yapım aşaması ise Hırvatistan Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.
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