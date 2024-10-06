Hırvatistan, Bosna Hersek'e Sel Yardımı Gönderecek - Son Dakika
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Hırvatistan, Bosna Hersek'e Sel Yardımı Gönderecek

Hırvatistan, Bosna Hersek\'e Sel Yardımı Gönderecek

Hırvatistan, sel felaketi nedeniyle Bosna Hersek'e destek vereceğini açıkladı, ölü sayısı 19'a yükseldi.

06.10.2024 11:21
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ZAGREB, 6 Ekim (Xinhua) -- Hırvatistan hükümeti, şiddetli yağışların neden olduğu ve ölü sayısının 19'a yükseldiği sel felaketi yaşayan komşu Bosna Hersek'e kapsamlı destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hırvatistan hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Andrej Plenkovic'in Bosna Hersekli mevkidaşı Borjana Kristo ile temasa geçerek başsağlığı dileklerini ilettiğini ve felaket sonrası sürecin yönetilmesinde yardım teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Hırvatistan hükümetinin bu trajediden etkilenen tüm Bosna Hersekli ailelerin acısını derinden paylaştığı ve bu zor zamanlarda yardım ve dayanışma sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Hırvatistan bu kapsamda, Bosna Hersek'in özel ihtiyaçlarına bağlı olarak Sivil Koruma hizmetleri, itfaiye, polis, ordu ve Hırvat Kızılhaçı aracılığıyla yardım sunmayı taahhüt etti.

Hersek-Neretva Kantonu İçişleri Bakanlığı, Jablanica Belediyesi'nde aralarında bir bebeğin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Öte yandan Orta Bosna Kantonu'ndaki sivil koruma hizmetleri, Saraybosna'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Fojnica'da üç kişinin daha öldüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Hırvatistan, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan, Bosna Hersek'e Sel Yardımı Gönderecek - Son Dakika

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