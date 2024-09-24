Hisami Apartmanı davasında ceza verildi

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) -

Diyarbakır'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'na ilişkin görülen davada karar çıktı. İki müteahhit ve iki arsa sahibine, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin açılan davanın duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmaya katılan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olup, cezalandırılmasını talep ederken, Cumhuriyet savcısı ise esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Daha önceki savunmalarını tekrarladığını ve suçsuz olduğunu savunan sanık Mehmet Ali Korkut, tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada söz alan sanık Mehmet Meşe ise, kendisinin de depremde enkaz altında kaldığını belirterek, daha sonra yapılan müdahale sonucu binanın zarar gördüğünü öne sürerek, şunları söyledi:

"Depremde de enkaz altında kaldım. Tek başıma cezaevinde hayatımı idame ettiremiyorum. Sağ elimi kullanamıyorum. Tedavimin dışarıda yapılması gerekiyor. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatini talep ediyorum."

Duruşmada yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık Meşe'nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini karar verdi.