HİSAR-O Hava Savunma Sistemi Hedefi vurarak Başarı Gösterdi

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ORTA irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HİSAR-O'nun atışlı test faaliyetinde hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu. Test atışına ilişkin görüntüleri de paylaşan Görgün, "Türk savunma sanayinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, seri üretim atışlı testlerinden bir tanesini daha başarıyla tamamladı. Bu başarı, savunma sanayimizin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta ASELSAN, Roketsan ve başkanlığımız personeli olmak üzere, tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ederiz. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi, her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor" dedi.

Haber: ANKARA,