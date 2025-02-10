Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.
Güldüren Köyü'nde Mehmet Ali Öztürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ahırda bulunan büyükbaş hayvanın da telef olduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Hisarcık'ta Yangın: Evinin Hayvanı ve Eşyaları Telef Oldu - Son Dakika
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