Hitit Rallisi 49. Kez Beypazarı'nda Yapılacak

(ANKARA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Hitit Rallisi, 14-15 Haziran 2025 tarihlerinde 49'uncu kez gerçekleştirilecek. Organizasyonun bir etabına, bu yıl Beypazarı ev sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 49. Hitit Rallisi, ralli tutkunlarını bir araya getirecek.

Türkiye'nin köklü motor sporları organizasyonlarından Hitit Rallisi, 14-15 Haziran günlerinde yerli ve yabancı birçok sporcuyu ağırlayacak.