Hitit Tabletlerinin 3 Boyutlu Taraması ve Yapay Zeka ile Okunması Projesi

Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yaklaşık 2 bin çivi yazılı tabletin 3 boyutlu olarak taranıp yapay zeka tarafından okunduğunu söyledi.

Yazgan, "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" için geldiği kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesince " Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Çivi Yazılı Tabletlerin 3 Boyutlu Olarak Taranması ve Boğazköy Tabletlerinin Yapay Zeka Tarafından Okunması Projesi"nin hayata geçirildiğini belirtti.

Hitit uygarlığının daha iyi anlaşılabilmesi için teknolojinin kullanılması konusunda emek harcadıklarını belirten Yazgan, taş tabletlerin üç boyutlu taranmasıyla birlikte yapay zekayı da çalışmanın içine kattıklarını anlattı.

Arkeolojik kazılarda elde edilen tabletleri tarayarak eşleştirdiklerini bildiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Buradaki parçaların, kırılmış olan tabletlerin yapay zekayla birlikte tamamlanmasını sağladık. Şu ana kadar 2 bine yakın tableti taradık ve tamamladık, okumalarını sağladık. Hitit kültürü ve uygarlığıyla ilgili birçok veriye, daha güvenilir bilgiye ulaşma noktasında büyük bir adım attık. Bundan sonraki çalışmalarımızda da hem kazı çalışmalarımız hem restorasyon çalışmalarımız ve bu buluntuların değerlendirilmesi, raporlanması ve Hitit uygarlığının dünyaya daha iyi tanıtılabilmesi için Bakanlık olarak ve üniversitelerimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde bulunacağız."