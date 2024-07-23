Hitit Üniversitesi 6. kez Çocuk Üniversitesi açıyor

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Hitit Üniversitesi bünyesinde 6. kez Çocuk Üniversitesi açılacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Temmuz'da başlayan kayıt dönemi 26 Temmuz'da sona erecek.

2013, 2014 ve 2015 doğumlu çocukların başvurabileceği projede çocuklara akademik ortamda anatomiye giriş, bağımlılıkla mücadele, müzik, jimnastik, deneylerin renkli dünyası, DNA okulu, drama atölyesi, ebru atölyesi, endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti, hijyen eğitimi, Hitit uygarlığı atölyesi, iş güvenliği atölyesi, mikropların dünyası, nano dünyaya yolculuk, nörogörüntüleme teknikleri, storigami ve yaşam bulguları konularında eğitim verilecek.

Açıklamada başvuruların Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (HİTİTSEM) yapılması gerektiği aktarıldı.