Hitit Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

10.06.2026 19:39
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2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde 4 bin 300 öğrenci diplomasını aldı.

Hitit Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Çorum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğrenciler eğitim gördükleri alanlara göre ayrılan bölümlerde yerlerini aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, Hitit Üniversitesinin Çorum için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün 1660 lisans, 2 bin 600 ön lisans öğrencisi olmak üzere 4 bin 300 civarında mezunumuzu geleceğe uğurluyoruz. Hitit Üniversitesi 20 yıllık geçmişi boyunca yalnızca bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda şehrimize, şehrimizin kültürüne, sosyal hayatına, ekonomik gelişimine katkı sağlayan önemli bir değer olmuştur." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üniversite hayatına başladığı günden bu yana hedeflerini yüksek tutan öğrencilerin azim ve kararlılıkla akademik derecelerini hak ederek mezun olduklarını söyledi.

Mezunların başarılarını kutlamak ve bu gurura ortak olmak için bir araya geldiklerini belirten Öztürk, "Akademisyenlerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimizle birlikte çalıştık, birlikte ürettik ve birlikte başardık. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sizler için bir son değil, yeni bir başlangıcın ilk adımı. Büyük emek, sabır ve kararlılıkla tamamladığınız eğitim hayatınız, artık ayrı bir evreyle sizleri hayatla buluşturacak." diye konuştu.

Program kapsamında fakülte birincileri ile fakültelerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.

Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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