Hitit Üniversitesi'nde erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisi için doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünitesi üretilecek - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi'nde erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisi için doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünitesi üretilecek

Hitit Üniversitesi'nde yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılmak üzere doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretileceği bildirildi. Proje, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kanca tarafından yürütülmektedir. Bu proje ile erken dönem kireçlenme tedavisi için mekanik ve aşınma özellikleri bakımından doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite formunda biyomalzeme üretilmesi hedeflenmektedir.

19.07.2024 10:01
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Hitit Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılmak üzere doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretileceği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kanca'nın yürüttüğü proje, TÜBİTAK'tan desteklenmeye hak kazandı.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile erken dönem kireçlenme tedavisi için mekanik ve aşınma özellikleri bakımından doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite formunda biyomalzeme (insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılan doğal ya da sentetik malzeme) üretilmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Kanca, halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartritin, eklem kıkırdağı ve kıkırdak altı kemik doku kaybı şeklinde ortaya çıkan eklem yaralanmaları olduğunu bildirdi.

Obezite ve nüfusun yaşlanması gibi nedenlerle dünyada 300 milyondan fazla insanı etkileyen eklem kireçlenmesinin tedavisinde kullanmak üzere özel bir çalışma yaptıklarını aktaran Kanca, şunları kaydetti:

"Projede çift katmanlı, mekanik dayanım ve biyolojik işlevsellik için sentetik ve doğal polimerlerin birlikte kullanıldığı, yüksek aşınma direnci için nanoparçacık takviyeli ve olası enfeksiyon riskine karşı antibiyotik etken madde yüklü, biyouyumlu (malzemenin vücuda uygun cevap verebilme özelliği) hidrojeller (sıvı diz protezi) tasarlanacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek biyomalzemeler, erken dönem eklem kireçlenmesinin tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir alternatif olabilecek. Projeyle, doğal dokuya en yakın özelliklere sahip biyomalzemeler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kanca, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin projede görev almasından dolayı bu alanda nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine de katkı sağlamış olacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Tübitak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi'nde erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisi için doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünitesi üretilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hitit Üniversitesi'nde erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisi için doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünitesi üretilecek - Son Dakika
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