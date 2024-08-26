Hititler'den kalan 3 bin 500 yıllık göl kurudu - Son Dakika
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Hititler'den kalan 3 bin 500 yıllık göl kurudu

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Hititler'e ait Sarissa antik kendi yakınlarındaki 'Suppitassu' Kral Gölü kuruyarak sazlıklara teslim oldu. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ta bulunan Hititler'den kalma Suppitassu Gölü tamamıyla kurudu. 3 bin 500 yıl önce Hitit kralının baharı karşıladığı ve arınmak için kullandığı göl, iklimsel değişikliklere yenik düştü. Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan ve manzarası ile bir dönem kendine hayran bırakan Suppitassu Gölü, sazlıklarla kaplandı. Alman bilim insanlarınca incelenen ve bir dönem yaklaşık 7 metre derinliğe sahip olan Suppitassu Gölü'nün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor. '3 bin 500 yıllık bir tarihi var' Suppitassu Gölü ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Boran, 'Bu göl 1977 yılında başlayan Sarissa kazılarının ardından bulundu. Suppitassu Gölü'nde bir tapınak varmış ve şenlikler yapılırmış. Kral, Çorum'dan buraya geldiğinde şehre uğramadan önce buraya geliyor. 3 bin 500 yıllık bir tarihi var. Kral önce buraya geliyor, şenliklere katılıyor, daha sonra da şehre iniyor. Kralın tahtı da orada. Hakim bir tepede ayrıca tapınak var. Oraya geçtiğinde ilçenin tamamını görüyor. Karşısında nöbetçi kulübeleri vardı. Zamanla yok oldu. Kazı yapılırken Almanlar geldi. Bot ile girdiler ve 6 buçuk metre dolduğunu söylediler. Burası sahipsiz, bakımsız bir şekilde kurudu. Sarissa'nın ve bu gölün turizme açılmasını istiyoruz' dedi.

26.08.2024 14:43
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Hititler'den kalan 3 bin 500 yıllık göl kurudu

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Hititler'e ait Sarissa antik kendi yakınlarındaki "Suppitassu" Kral Gölü kuruyarak sazlıklara teslim oldu.

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ta bulunan Hititler'den kalma Suppitassu Gölü tamamıyla kurudu. 3 bin 500 yıl önce Hitit kralının baharı karşıladığı ve arınmak için kullandığı göl, iklimsel değişikliklere yenik düştü. Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan ve manzarası ile bir dönem kendine hayran bırakan Suppitassu Gölü, sazlıklarla kaplandı. Alman bilim insanlarınca incelenen ve bir dönem yaklaşık 7 metre derinliğe sahip olan Suppitassu Gölü'nün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.

"3 bin 500 yıllık bir tarihi var"

Suppitassu Gölü ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Boran, "Bu göl 1977 yılında başlayan Sarissa kazılarının ardından bulundu. Suppitassu Gölü'nde bir tapınak varmış ve şenlikler yapılırmış. Kral, Çorum'dan buraya geldiğinde şehre uğramadan önce buraya geliyor. 3 bin 500 yıllık bir tarihi var. Kral önce buraya geliyor, şenliklere katılıyor, daha sonra da şehre iniyor. Kralın tahtı da orada. Hakim bir tepede ayrıca tapınak var. Oraya geçtiğinde ilçenin tamamını görüyor. Karşısında nöbetçi kulübeleri vardı. Zamanla yok oldu. Kazı yapılırken Almanlar geldi. Bot ile girdiler ve 6 buçuk metre dolduğunu söylediler. Burası sahipsiz, bakımsız bir şekilde kurudu. Sarissa'nın ve bu gölün turizme açılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Altınyayla, Hakim, Çorum, Sivas, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hititler'den kalan 3 bin 500 yıllık göl kurudu - Son Dakika

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