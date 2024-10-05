Hız Ceza İptali: İş Kazasında Acil Durum Önceliği - Son Dakika
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Hız Ceza İptali: İş Kazasında Acil Durum Önceliği

Hız Ceza İptali: İş Kazasında Acil Durum Önceliği

Antalya'da iş arkadaşını hastaneye yetiştiren sürücünün radardan kesilen cezası mahkemece iptal edildi.

05.10.2024 12:49
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Antalya'da çalışırken parmağı kopan iş arkadaşını hastaneye yetiştirmek için hız yapan sürücüye kesilen 6 bin 439 liralık radar cezası mahkeme kararıyla iptal edildi.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çalışan Süleyman K, mesai sırasında iş makinasına parmağını kaptırması sonucu yaralandı.

Bunun üzerine Süleyman K'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan iş arkadaşının kullandığı şirket aracı yolda radara yakalandı. Şirket aracına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi tarafından hız sınırı yüzde 50'den fazla aşıldığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

Cezanın tebliğ edilmesi üzerine şirket avukatı aracılığıyla idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.

Başvuru dilekçesinde söz konusu hızın kasıtlı olarak yapılmadığı, çalışanın iş kazası geçirmesi sebebiyle yaralandığı ve acil hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı için hız sınırının ihlal edilmek zorunda kalındığı vurgulandı. İtiraz dilekçesine işçinin yaralandığını ortaya koyan hastane belgeleri de eklendi.

İtirazı değerlendiren hakimlik, çalışanın iş kazası geçiren Süleyman K'yi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı, geçiş üstünlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

Şirket avukatı Mustafa Alper Oral, AA muhabirine, müvekkil şirkete çalışan işçinin testereyi kullanırken parmağını kestiğini ve aciliyet durumundan arkadaşı tarafından şirket aracıyla hastaneye götürülmek üzere yola çıkıldığını söyledi.

Yaralının Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü sırada radar cezası uygulandığını belirten Oral, şunları dile getirdi:

"Ceza tutanağını inceledik ve o tarihte bu radar cezasının işçinin hastaneye yetiştirildiği sırada kesildiğini öğrendik. Yaralının hastanede tedavi gördüğü, aciliyet durumunu ortaya koyan belgelerle mahkemeye başvurduk. Mahkeme sürücünün, işçinin ağırlığını bilemeyecek kadar endişe içerisinde olduğunu, yaşam hakkına ağırlık verdiğine ve geçiş üstünlüğünü ön planda tuttuğuna hükmetti. Bu durum nedeniyle radar cezasının uygulanmamasına karar verdi. Kesilen 6 bin 439 liralık trafik cezası iptal olmuş oldu. Bu kesin karar oluyor ve emsal niteliği taşıyor. Karar, Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir durumun yaşanması durumunda radar cezasının uygulanmayacağını gösteriyor ve gerekli itirazların da yapılması gerekiyor."

Oral, öte yandan çalışanın hastaneye zamanında yetiştirilmesi sayesinden parmağının yerine dikildiğini ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hız Ceza İptali: İş Kazasında Acil Durum Önceliği - Son Dakika

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