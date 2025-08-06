Hız Cezası Doğum Töreni İçin İptal Edildi

Fransa'da hız sınırını aşan sürücüye verilen para cezası, doğum süreci başlayan eşini hastaneye yetiştirmeye çalıştığı için iptal edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 12 Temmuz'da Indre-et-Loire vilayetindeki Joue-les-Tours çevre yolunda bir sürücü hız sınırını aştı.

Hız sınırının saatte 90 kilometre olarak belirlendiği yolda saatte 130 kilometre hızla radara yakalanan sürücüye 135 avro para cezası kesildi.

Indre-et-Loire Ulusal Polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Damien isimli sürücünün hız sınırını aştığı için ceza aldığı gün, doğum sürecindeki eşini hastaneye yetiştirmeye çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

"Nino" isimli bebeğin hastaneye ulaşmadan arabada dünyaya geldiği aktarılan paylaşımda, bu olağanüstü durum ve o anki acil ihtiyaç hali göz önüne alındığında 135 avroluk para cezasının kaldırılacağı duyuruldu.

Paylaşımda, yol güvenliğinin "öncelik" olduğuna ancak bazı durumların "insani ve sağduyulu" şekilde ele alınması gerektiğine dikkati çekilerek "Hoş geldin Nino ve bu unutulmaz anı bir radar kamerasıyla ölümsüzleştiren aileyi tebrik ediyoruz!" ifadesi kullanıldı.