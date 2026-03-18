Bitlis'in Hizan ilçesinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programın ardından Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan ve beraberindekiler, Gayda Şehitliği'ni ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Hizan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı - Son Dakika
