Hizan\'da Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Hizan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğal gaz hatlarının çekilmesi için kazı çalışmaları yapılıyor.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'nun destekleriyle yapılan çalışmayla ilçede doğal gaz hizmetinin kısa sürede vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Yahya Şam, ilçeyi daha yaşanabilir hale geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Şam, "Doğal gaz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak en önemli projelerimizden biridir. İlçemize hayırlı olsun." dedi.