Hizan\'da Motosiklet Denetimi Yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş şubelerinden ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik kontrollerini sürdürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimde ekipler, sürücülerin kask kullanımını, sürücü belgelerini, ruhsat ve plakalarını kontrol etti.
Denetimlerde, ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.
