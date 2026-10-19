Hizan\'da Muhtarlar Günü için düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı

Hizan'da Muhtarlar Günü için düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene kurum amirleri ve muhtarlar katıldı; Kaymakam Mete Öztürk tören sonrası muhtarlarla bir araya geldi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı'nın bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla sona eren törene kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Törenin ardından Kaymakam Mete Öztürk, muhtarlarla bir araya geldi.
Kaynak: AA
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