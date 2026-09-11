Hizan Kaymakamı Öztürk, 9 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Bitlis'in Hizan ilçesinde 9 kilometrelik yolda sürdürülen asfalt çalışmaları, altyapı tamamlandıktan sonra serim aşamasına geçti. Kaymakam Mete Öztürk, çalışmaları yerinde inceledi; yolda asfaltın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, 9 kilometrelik yolda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda asfalt serimine başlandı. Öztürk, bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.
Asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Kaymakam Öztürk'e incelemeleri sırasında İl Genel Meclisi üyeleri Metin Vangölü ve Necmettin Turan eşlik etti
Kaynak: AA
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