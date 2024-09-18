Hizbullah'a Çağrı Cihazı Saldırısı: 10 Üye Daha Öldü - Son Dakika
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Hizbullah'a Çağrı Cihazı Saldırısı: 10 Üye Daha Öldü

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu Hizbullah, 10 mensubunun öldüğünü açıkladı.

18.09.2024 03:48
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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah, 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden konuya ilişkin bir dizi açıklama yaptı.

Açıklamalarda, 10 Hizbullah üyesinin daha yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde sıralandı:

Necib Abdulhuseyn Aladdin "Ali Mazlum" (1991), Hasan Muhammed Yasin "Yamin" (1986), Hüseyin Ahmed Menteş "Salah" (1994), Muhammed Zekeriya Abbas "Haydara" (1986), Abbas Bilal Munim "Mirza Mehdi" (1996), Muhammed Mehdi Ali Ammar "Zülfikar" (1985), Hüseyin Ali Aladdin "Zekeriya" (1989), Hüseyin Eyyub Fakih "Bakır" (1988), Abbas Fadl Yasin "Ebulfadl" (1993) ve Mehdi Abbas Semhat "Cevad Matuk" (1995).

Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Hasan Ahmed Muhammed ile Yusuf Madi'nin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Muhammed ile Madi'nin nerede ve hangi sebeple öldüklerine ilişkin ise bilgi verilmemişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da dün Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'a Çağrı Cihazı Saldırısı: 10 Üye Daha Öldü - Son Dakika

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