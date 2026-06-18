Hizbullah: ABD-İran Mutabakatını Dikkatle Okuyun - Son Dakika
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Hizbullah: ABD-İran Mutabakatını Dikkatle Okuyun

18.06.2026 23:18
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Hizbullah lideri Rad, Lübnanlı yetkilileri ABD-İran mutabakatını nesnel okumaya çağırdı.

Lübnan'da Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Muhammed Rad, Lübnanlı yetkilileri ABD- İran mutabakatını dikkatli ve nesnel bir şekilde okumaya çağırdı.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'da da savaşın sona ermesini öngörmesine rağmen İsrail güney Lübnan'dan çekilmemekte ısrar ediyor ve saldırılarını sürdürüyor.

Rad, mutabakata rağmen devam eden İsrail ihlallerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Lübnanlı yetkililerden mutabakat metnini dikkatlice ve nesnel bir gözle okumalarını ve bunun Lübnan da dahil olmak üzere bölge ve dünya üzerinde doğuracağı sonuçları tespit etmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için iki aylık bir süre tanındığını kaydeden Rad, bu süre zarfında kara, hava ve denizden saldırıların durması ve herhangi bir doğrudan müzakereye gerek kalmaksızın çekilme işleminin başlaması gerektiğini ifade etti.

Lübnan yönetimini, "İsrail'le işbirliği yaparak direnişi hedef almamaya" çağırdıklarını dile getiren Rad, Lübnan'daki direnişi ortadan kaldırmaya yönelik savaşın başarısız olduğunu ve hedeflerini gerçekleştiremediğini savundu.

Rad'ın söz konusu açıklaması, Lübnan ve İsrail arasında 22 Haziran'da ABD'de yapılması planlanan beşinci tur müzakereler öncesi yapıldığı için önem taşıyor.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah: ABD-İran Mutabakatını Dikkatle Okuyun - Son Dakika

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