Hizbullah Çağrı Cihazı Patlamaları Tartışma Yarattı

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(ANKARA) - Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlaması dünya gündeminde. Saldırının nasıl gerçekleştiği belirsizliğini korurken dikkat çekici iddialar ortaya atılıyor. Dünya basınında yer alan en yaygın iddiaya göre İsrail, Tayvan menşeili Gold Apollo üretimi çağrı cihazlarının tedarik zincirine sızarak Lübnan'a ihraç edilecek serinin içerisine patlayıcı maddeler yerleştirdi.

Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlaması sonucu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bine yakın kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili çeşitli senaryolar gündemde.

Dünya basınında yer alan haberlere göre, İsrail istihbaratı Tayvan menşeili çağrı cihazlarının üretim zincirine sızarak Lübnan'a ihraç edilecek serinin içerisine patlayıcı maddeler yerleştirdi. İddiaya göre, Tayvanlı Gold Apollo şirketinden sipariş edilen çağrı cihazları Lübnan'a ulaşmadan önce değiştirilmişti.

ABD medyasına konuşan yetkililer, her çağrı cihazının içerisine, bir ila iki ons kadar patlayıcı madde yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca, patlayıcıların içerisine uzaktan bir sinyalle patlatmak için bir tetikleyici de gömülüydü.

Lübnan yerel saatiyle 15.30'da çağrı cihazlarına Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi görünen birer mesaj göderildi. Bu mesajın, patlayıcıları aktive eden bir anahtar içerdiği iddia ediliyor. ABD medyasına konuşan ABD'li yetkililerin konunun hassasiyetine dikkati çekerek isminin gizli tutulmasını talep ettiği belirtiliyor.

Dünya basınına konuşan Lübnanlı yerel kaynaklar, Hizbullah'ın güvenlik gerekçeleriyle telefon yerine yaygın olarak bu çağrı cihazlarını kullandığını belirtiyor.

Saldırıların görüntülerini inceleyen bağımsız siber güvenlik uzmanları, "patlamaların gücü ve hızına dayanarak bu çapta bir patlamanın belirli bir tür patlayıcı madde ile mümkün olabileceğini" ifade ediyor.

Gold Apollo: "Çağrı cihazlarının üretimi Avrupa'da yapılıyor"

Lübnan'daki ölümcül saldırılarda kullanıldığı tespit edilen çağrı cihazlarının üreticisi Tayvanlı Gold Apollo şirketi saldırıda kullanılan çağrı cihazlarının üretiminin Avrupa'da bir şirket tarafından yapıldığını açıkladı.

Olayı kendileri açısından "utanç verici" bulduklarını ifade eden şirket yetkilileri, Avrupa'daki üretici firmanın yalnızca baş harflerini vererek, "BAC'a belirli bölgelerde ürün satışları için markamızın ticari lisansını kullanma yetkisi veriyoruz, ancak bu ürünlerin tasarım ve üretimi tamamen BAC tarafından gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Şirket, cihazlar içerisindeki batarların patlatıldığı iddialarına ilişkin, çağrı cihazlarında "'AAA" tipi standart bataryalar kullanıldığı belirtti.

Hizbullah: " Gazze'ye kutlu desteğimizi sürdüreceğiz"

Hizbullah, İsrail'i sorumlu tuttuğu Lübnan ve Suriye sınırındaki patlamaların ardından yaptığı açıklamada, misilleme saldırısı düzenleyeceğini belirtirken, "Gazze, halkı ve direnişini desteklemek için kutsal operasyonlarına devam edeceğiz"' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan temsilcisi Hadi Haşim, BM Genel Kurulunda yaptığı değerlendirmede saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği bir "savaş suçu"' olarak niteledi.

İsrail veya ABD tarafından saldırıya ilişkin doğrudan resmi bir açıklama yapılmadı.

Binlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırının, "Hizbullah'ın misilleme planlarını kışkırtabileceği ve bölgesel gerilimi tırmandırabileceği" düşünülüyor. Uzmanlara göre, "Gazze'de ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalar sürerken gerçekleşen saldırı, İsrail hükümetinin savaşı bölgeye yayma niyetinin bir göstergesi olarak" yorumlanabilir.