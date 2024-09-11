Hizbullah'tan Bir Mensup Daha Hayatını Kaybetti

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmada bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yayımlanan taziye mesajında, ülkenin güneyindeki Aytit beldesinden 2003 doğumlu Ali Hasan ABD Ali'nin (Malik) İsrail ordusuyla devam eden çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 437'ye ulaştı.