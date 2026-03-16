Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi

16.03.2026 20:22
Lübnan'a kara harekatına karşılık Hizbullah da İsrail'e yönelik saldırılara başladı. Hizbullah tarafından fırlatılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde birkaç noktaya doğrudan isabet ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

HİZBULLAH KARŞILIK VERDİ

İsrail'in kara hareketine Hizbullah'tan yanıt geldi. Hizbullah tarafından fırlatılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde birkaç noktaya doğrudan isabet ettiği belirtildi.

SİRENLER ÇALDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan habere göre, Hizbullah'ın saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

Hizbullah'ın roketlerin yanı sıra insansız hava araçlarını da saldırıda kullandığı belirtilen haberde, fırlatılan roketlerin İsrail'in kuzeyinde birden fazla noktaya doğrudan isabet ettiği aktarıldı.

HASAR MEYDANA GELDİ

Haberde, Nahariye'de birkaç noktaya roketlerin isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiği ve güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalara başladığı kaydedildi.

Nahariye'de roketin bir eve isabet etmesi nedeniyle yangın çıkarken İsrail acil yardım servisi, bölgede 3 kişiye zehirlenme belirtileri nedeniyle tıbbi müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca 40 yaşında bir kişinin kafasına şarapnel isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Advertisement
