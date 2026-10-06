Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kalamayacağını söyledi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail saldırıları sürdükçe direnişe devam edeceklerini belirterek, " Lübnan'ın güneyinin kurtuluşunu gözümüzün önünde görüyoruz. Zaman alsa da İsrail, Lübnan'ın güneyinde kalamayacak." dedi.

Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail'in varılan anlaşmalara uymadığını ve saldırılarına devam ettiğini söyledi.

İsrail saldırıları karşısında direnmekten başka seçenekleri bulunmadığını dile getiren Kasım, "Çözüm için düşmana yönelin ve çekilmesini isteyin. Bize 'Düşman çekilsin diye taviz verin.' deniliyorsa, vereceğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgeye yönelik saldırılarında İsrail'i tüm gücüyle desteklediğini savunan Kasım, şöyle devam etti:

"Çözüm, düşmanın boyun eğerek çekilmesiyle başlar. Bizim için çözüm budur; bize başka çözümler sormayın. Lübnan'ın güneyinin kurtuluşunu gözümüzün önünde görüyoruz. Zaman alsa da İsrail, Lübnan'ın güneyinde kalamayacak."

Öte yandan Lübnan içinde işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Kasım, "Silahların devlet tekelinde toplanması, ekonomi, istihdam, bir arada yaşam veya mevduat sahiplerinin paraları gibi iç meselelerde, ABD'nin ya da başka tarafların vesayet dayatmaları olmadan, yürürlükteki anayasal çerçeve doğrultusunda işbirliğine hazırız. Anayasa ve yasalar temelinde uzlaşırız." diye konuştu.