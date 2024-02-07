Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü bildirdi

Hizbullah Hareketi, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü bildirdi

Hizbullah, İsrail ordusu ile süren çatışmalarda Muhammed Cafer Asilli ve Hüseyin Muhammed Şems isimli 2 mensubunun öldüğünü açıkladı. Bu son ölümlerle birlikte, çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 184'e yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı ve 6 İsrailli sivil ile 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.

07.02.2024 12:41
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail güçleri ile girilen çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Muhammed Cafer Asilli ve Hüseyin Muhammed Şems isimli 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü" ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 184'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı ve 6 İsrailli sivil ile 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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