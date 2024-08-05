Hizbullah Hareketi İsrail Saldırılarında Bir Mensubunu Kaybetti

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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Galib Şukayr'ın, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada ise İsrail ordusunun Eliat kışlasındaki 91. Tümen'e ve Malikiye Askeri Üssü'ne kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ramim Askeri Üssü'nün de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 393'e yükseldi.