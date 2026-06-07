Hizbullah'ın İHA Saldırısında 4 İsrail Askeri Yaralandı

İsrail'in işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İHA saldırısının dün gerçekleştirildiğini aktardı.

Haberde, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın patlayıcı yüklü İHA ile düzenlediği saldırıda yaralanan 4 yedek askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerinin bilgilendirildiği ifade edildi.

İşgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın İHA saldırılarını önlemede başarısız olan İsrail, bunun için farklı çözüm arayışlarına yönelmişti.

Son olarak dün bölgede biri subay 2 İsrail askerinin öldüğünün açıklanmasıyla birlikte, 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 30'a yükselmişti.