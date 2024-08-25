Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü - Son Dakika
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Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü

Hizbullah\'ın İsrail\'e düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü

MECDEL Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda, İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen bir füzenin açık denizdeki bir devriye botuna isabet etmesi sonucu bir İsrail askerinin öldüğü, iki askerin de yaralandığı bildirildi.

25.08.2024 20:16
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MECDEL Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği saldırıda, İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen bir füzenin açık denizdeki bir devriye botuna isabet etmesi sonucu bir İsrail askerinin öldüğü, iki askerin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hizbullah'ın sabah düzenlediği saldırıda, donanma devriye botunda görevli bir askerin öldüğünü, birinin hafif birinin de orta derece yaralandığını belirtildi.

Açıklamada, askerin ölümünün nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan ordunun ön soruşturmasına göre, donanmada görevli asker, İsrail hava savunma sisteminden ateşlenen önleyici füzenin Hizbullah'a ait insansız hava aracını (İHA) vurduğu patlamada şarapnel parçasının devriye botuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haberde, Hizbullah'a ait iki insansız hava aracının (İHA) açık denizde ilerlediğine yer verildi.

Demir Kubbe'den ateşlenen önleyici füzenin parçalarının devriye botunda bulunduğuna işaret edilen haberde, Ordunun ikinci bir ihtimal olarak, füzenin Hizbullah'a ait seyir halindeki bir İHA'yı takip ettiği sırada "hata sonucu" bota isabet etmiş olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Sosyal medyada, Nahariya kenti açıklarında bir füzenin gökyüzünden denizdeki bir araca doğru hızla inişe geçtiği ve burada patladığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü - Son Dakika

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