Hizbullah'ın Potansiyeli ve İsrail'in Saldırıları

05.03.2026 02:09
İsrail, Hizbullah'ın tüm potansiyelini kullanmadığını ve saldırıların azalmasını değerlendiriyor.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerinin Lübnan'da Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı yönünde olduğunu belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün, İsrail ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı" aktarıldı.

Haberde, İran'dan gerçekleştirilen saldırıların sayısında yaklaşık yüzde 80 oranında bir azalma gözlemlendiği ileri sürüldü.

İsrail Devlet Televizyonunun haberinde de "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı dizginlemeye zorlamak için sivil hedeflere saldırılar başlatmayı değerlendirdiği" iddia edildi.

Kanal 13'te dün erken saatlerde çıkan bir habere göre, İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'ın savaşa bu kadar güçlü bir şekilde katılacağını düşünmemiştik." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in orta kesimlerini hedef almasına işaret eden İsrailli yetkili, "Hizbullah konusunda hata yaptık, bu kadar uzak mesafelere füze fırlatmalarını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Kanal 13, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan sınırındaki durum da dahil olmak üzere gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

