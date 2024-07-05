Hizbullah'ın Roket Saldırısında Bir İsrail Subayı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah'ın Roket Saldırısında Bir İsrail Subayı Hayatını Kaybetti

Hizbullah\'ın Roket Saldırısında Bir İsrail Subayı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Hizbullah'ın düzenlediği roket saldırısında bir İsrail subayı hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın güneybatısındaki Tire kentinde üst düzey askeri lideri hedef alarak öldürmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeyine Perşembe günü yaklaşık 200 roket, füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

05.07.2024 15:40
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İSRAİL-LÜBNAN SINIRI, 5 Temmuz (Xinhua) -- İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'ın düzenlediği roket saldırısında bir İsrail subayı hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın güneybatısındaki Tire kentinde üst düzey askeri lideri Muhammed Naameh Nasır'ı hedef alarak öldürmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeyine Perşembe günü yaklaşık 200 roket, füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hizbullah'ın Roket Saldırısında Bir İsrail Subayı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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