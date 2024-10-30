Hizbullah\'ın Yeni Genel Sekreteri Naim Kasım: "bu İsrail ve Batılı Ülkelerin Dünyaya Karşı Açtığı Bir Savaş"

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(ANKARA) - Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım, seçilmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. İsrail'e karşı Hizbullah saldırılarının devam edeceğini belirten Kasım, "Bu sadece İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a açtığı savaş değil, bu İsrail, ABD ve Avrupa güçlerinin dünyaya karşı açtığı bir savaştır. Burada bölgedeki halklarımızı ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını kullanıyorlar" dedi.

Hizbullah'ın yeni Genel Genel Sekreteri Naim Kasım, yeni görevine seçilmesinin ardından ilk konuşmasını yaptı. İsrail'in Orta Doğu'yu Batılı ülkelerden aldığı destekle yeniden dizayn etmek istediğini ifade eden Kasım "İsrail'in bizi gafil avlamasına izin veremezdik" dedi.

Kasım konuşmasına başlarken İsrail tarafından öldürülan Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'e övgülerde bulundu.

Kasım şunları söyledi:

"İsrail bu saldırıları yeni bir Orta Doğu kurmak istediği için yaptığını açıkça söyledi ve bir kabine üyesi de çıkıp Lübnan'da yerleşimler kurmak istediğini söyledi. Gallant, 'Orta Doğu'nun yüzü Lübnan'dan başlayarak buradan itibaren değişecek' dedi.

İsrail'in bizi gafil avlamasına izin veremezdik işte bu sebeple en iyi savunma saldırıdır düşüncesiyle hareket ettik ve özgürlüğe ancak bu şekilde uzanabilirsiniz. Bugün Gazze'de Lübnan'da ve bölgede son derece büyük bir plana karşı mücadele ediyoruz. Bu sadece İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a açtığı savaş değil, bu İsrail, ABD ve Avrupa güçlerinin dünyaya karşı açtığı bir savaştır. Burada bölgedeki halklarımızı ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını kullanıyorlar.

Tabii ki bu acı verici ve fedakarlıklarla dolu bir mücadele ancak bir de buna karşı durmadığımızı hayal edin; bizim onlara boyun eğmemizi, gelecek nesillerimizi ve geleceğimizi kontrol altına almak istiyorlar. Batı, insani değerleri olduğunu söylüyor ancak bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz.

Çok fazla cesaret göstermemiz gerekiyor ama zaferin bizim olacağından eminiz. Şehit liderimiz lideri Haşim Safiyuddin, şehidimiz Hasan Nasrallah'ın güvendiği ve kazandığı en önemli insanlardan biridir. Seyyed Haşim Safiuddin, Seyyed Hasan Nasrallah'ın güvendiği en önemli şahsiyetlerden biriydi. Onu kaybettik ama o kurtuldu... Şehit komutan Yahya Sinvar, Filistin'in ve özgür dünya halkının kahramanlığının ve direnişinin simgesiydi, hem hapishanede hem de tahliyesinden sonra düşmanı korkuttu ve korkutmaya devam edecek... Efendimizin (Hasan Nasrallah) de vurguladığı gibi savaş istemediğimizi defalarca söyledik, ancak bize dayatılırsa hazırız ve bunu onurlu bir şekilde karşılayacağız."