Hizbullah, İsrail aracına saldırı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki zırhlı bir araca güdümlü füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan Yiftah yerleşim birimine yakın seyir halindeki Hummer tipi askeri aracın güdümlü füze ile tam isabet vurulduğu ifade edildi.

Saldırı nedeniyle araç içerisindeki İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Manara bölgesine yapılan tansavar saldırısı sonucu bir askerin orta, bir askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavi amacıyla hastaneye sevkedildiği kaydedildi.