Hizbullah, İsrail askeri hedeflerine saldırı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait sınır hattında yer alan 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden İsrail güçlerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada yasa dışı yerleşim birimi Ştula ve Manara'daki binalarda konuşlanan İsrail askerlerinin güdümlü ve uygun silahlarla tam isabet alındıkları ifade edildi.

Saldırılara ilişkin İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.