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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
20.12.2023 - 18:17,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan Er-Rahib isimli askeri noktaya "Burkan" füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Hirbe Maar bölgesindeki topçu birliği ile El Abad askeri noktasının da uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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