Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan Er-Rahib isimli askeri noktaya "Burkan" füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Hirbe Maar bölgesindeki topçu birliği ile El Abad askeri noktasının da uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.