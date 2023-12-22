 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hizbullah, İsrail askeri noktasına saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Hizbullah, İsrail askeri noktasına saldırdı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktaya art arda iki saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail askeri noktası topçu atışları ve füzelerle vuruldu. Çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 119 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, İsrail askeri noktasına saldırdı
22.12.2023 - 12:14,
Abone Ol

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktaya art arda iki saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail askeri noktasına gerçekleştirdiği saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Şumira yerleşim birimindeki İsrail askerlerinin toplanma noktasının topçu atışları ve füzelerle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında aynı noktanın ikinci kez "uygun silahlarla" hedef alındığını kaydetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 119 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail askeri noktasına saldırdı - Son Dakika


12:43
Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış

Son Dakika
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
11:02 Türkiye'de de oynayan NBA oyuncusu cinsel ilişki randevusu ayarladığı kadını boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail askeri noktasına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement