Hizbullah, İsrail askeri noktasına saldırdı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktaya art arda iki saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail askeri noktasına gerçekleştirdiği saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Şumira yerleşim birimindeki İsrail askerlerinin toplanma noktasının topçu atışları ve füzelerle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında aynı noktanın ikinci kez "uygun silahlarla" hedef alındığını kaydetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 119 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.