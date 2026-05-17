Hizbullah, İsrail Askerlerine İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah, İsrail Askerlerine İHA Saldırısı Düzenledi

17.05.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'e ait asker ve araçları hedef alarak Lübnan'ın güneyinde saldırılar gerçekleştirdi.

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Bayyada beldesinde İsrail ordusuna ait bir buldozer ile askeri aracın kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Bayyada'da bir çadır içindeki yer alan İsrail askerlerinin de başka bir kamikaze İHA'yla vurulduğu ifade edildi.

Reşaf beldesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının bulunduğu noktaya roket saldırısı düzenlediği, Adise beldesindeki bir topçu mevziisinin de kamikaze İHA'yla vurulduğunu aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah, Yumhur Şekif beldesi çevresindeki Safita bölgesine ilerlemeye çalışan İsrail birliğini patlayıcıyla hedef aldığını, askerler arasında ölen ve yaralanların olduğunu öne sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki Bayyada, Reşaf ve Adise beldeleri, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun işgali altında.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 988'e yükseldiği bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail Askerlerine İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Alarmları kurun 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir
Ayıların görev paylaşımı Biri yedi, diğeri nöbet tuttu Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu
Görüntü İstanbul’daki gölden Kilometrelerce boru hattı çıktı Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

17:52
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
17:10
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 18:17:37. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail Askerlerine İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.