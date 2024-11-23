Hizbullah, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hiyam beldesinde İsrail askerlerinin sabah saatlerinden bu yana 4. kez hedef alındığını, Şema beldesinde de bir İsrail tankının vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hiyam beldesinin doğusunda konuşlu İsrail askerlerinin çok sayıda füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Bunun, sabah saatlerinden bu yana Hiyam beldesinde İsrail askerlerine yönelik 4. saldırı olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada da Lübnan'ın güneyindeki Şema beldesinin batısında İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankın güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Tankın kullanılamaz hale geldiği, İsrail askerlerinden de ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Hiyam beldesine yönelik saldırılarının cuma gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiği ve beldenin kontrolünü ele geçirmek için neredeyse her türlü silahı kullandığı ifade edilmişti.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Merciuyun ilçesine bağlı Hiyam beldesi, Lübnan ile İsrail'i ayıran Mavi Hat'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ve İsrail ordusunun 10 günü aşkın süredir kontrol altına almak istediği stratejik beldelerden biri konumunda.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarında, güneyde Hiyam, orta kesimlerde Bint Cubeyl ve batıda Şema beldeleri olmak üzere 3 noktaya odaklanıyor.