Hizbullah İsrail Buldozerini Hedef Aldı

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait askeri buldozer mürettebatını hedef aldığını olayda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Hizbullah'ın sosyal medya platformu Telegram'da yayımladığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Kefr Kella beldesinin kuzeybatısındaki Sari Tepelerine doğru ilerleyen İsrail piyade birliklerinin eşlik ettiği askeri buldozerin güdümlü füzeyle hedef alındığı aktarılan açıklamada, mürettebattan ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca saldırıda buldozere eşlik eden İsrail güçlerinin de doğrudan vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona, Margaliot ve Miskav Aam yerleşim yerlerine füzelerle düzenlenen saldırılarda da toplu halde bulunan askerlerin hedef alındığı belirtildi.