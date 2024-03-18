Hizbullah-İsrail çatışmaları Lübnan'a 350 milyon dolar zarar verdi

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BEYRUT, 18 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın güney sınırındaki Hizbullah- İsrail çatışmaları 350 milyon ABD doları tutarında dolaylı zarara yol açtı.

Lebnan News adlı yerel haber servisinin Pazar günü yayımladığı habere göre söz konusu zarar, ev ve altyapıların kısmen ya da tamamen yıkılmasının yanı sıra tarım arazilerinin yanmasından kaynaklandı.

Haberde, "Yaklaşık 10 milyon metrekare tarım arazisi ve orman yandı" denildi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 238'i Hizbullah üyesi ve 72'si sivil olmak üzere 362 kişi öldürüldü.