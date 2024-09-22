Hizbullah-İsrail Çatışmalarında Ölü Sayısı 501 - Son Dakika
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Hizbullah-İsrail Çatışmalarında Ölü Sayısı 501

Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501 olduğunu açıkladı.

22.09.2024 03:16
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Hizbullah, İsrail'le 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501'e yükseldiğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının iki kişinin daha ölümüyle 17'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'le çatışmalarda ölen iki Hizbullah mensubunun adlarının Muhammed Hüseyin Ubeyd ve Abbas Mahmud Salih olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 501'e yükseldi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusundan Lübnan topraklarına yapılan hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde 290 hedefte fırlatılmaya hazır binlerce roketi barındıran roket rampalarının ve topçuların yanı sıra askeri Hizbullah'ın altyapısına saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderliğine düzenlediği hava saldırısının ardından sınırda gerilim tırmanıyor.

Kaynak: AA

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