Hizbullah, İsrail\'e 11 saldırı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yerleşim birimi ve asker mevzilerine yönelik son 24 saat içerisinde 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Smaka, Ruveysat el Alem, Hanita mevzisi ile İsrail askerlerinin Kfar Yuval yerleşim biriminde konuşlandığı bir bina ve Kiryat Şmona'daki 769. Tümen'in füze, güdümlü füze, katyuşa füzeleri ve uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah yayınladığı başka bir açıklamada, Birket Rişa mevzisinin Burkan füzesi, Manara ve Metula yerleşim biriminin ise uygun silahlarla vurulduğunu kaydetti.

Ayrıca Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kfar Rumane beldesindeki bir binaya yönelik düzenlediği saldırıya karşılık İsrail'in Kayla askeri üssüne onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığını aktardı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 208 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.