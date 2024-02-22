Hizbullah, İsrail'e 11 saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, İsrail'e 11 saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail\'e 11 saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerindeki yerleşim birimi ve asker mevzilerine 11 saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda füzeler, güdümlü füzeler ve uygun silahlar kullanıldı. Çatışmalarda toplamda 208 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubu hayatını kaybetti.

22.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yerleşim birimi ve asker mevzilerine yönelik son 24 saat içerisinde 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Smaka, Ruveysat el Alem, Hanita mevzisi ile İsrail askerlerinin Kfar Yuval yerleşim biriminde konuşlandığı bir bina ve Kiryat Şmona'daki 769. Tümen'in füze, güdümlü füze, katyuşa füzeleri ve uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah yayınladığı başka bir açıklamada, Birket Rişa mevzisinin Burkan füzesi, Manara ve Metula yerleşim biriminin ise uygun silahlarla vurulduğunu kaydetti.

Ayrıca Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kfar Rumane beldesindeki bir binaya yönelik düzenlediği saldırıya karşılık İsrail'in Kayla askeri üssüne onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığını aktardı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 208 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e 11 saldırı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 03:45:55. #1.13#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e 11 saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement