Hizbullah, İsrail'e 8 saldırı düzenledi

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde sınır hattında yer alan askeri mevziilere ve yerleşim birimlerine 8 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftlikleri'nde bulunan Zibdin askeri üssünün füze ve uygun silahlarla, Kfar Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevziisinin Burkan füzesiyle, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri üssün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Şlomi yerleşim biriminde askerlerin toplandığı bir noktanın ağır topçu atışlarıyla ve Burkan füzesiyle, Malikiye mevziisi ve Ştula yerleşim birimlerinin de Burkan füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah, bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah ayrıca, örgüt bünyesinde faaliyet gösteren "İslami Sağlık Heyeti" mensuplarından 18 yaşındaki Hüseyin Muhammed Assaf'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 270'e yükseldi.