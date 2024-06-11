Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdü

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BEYRUT, 11 Haziran (Xinhua) -- Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada savaşçılarının, füzelerle donatılmış Hermes 900 tipi bir insansız hava aracını pusuya düşürerek, saldırısını gerçekleştirmesine fırsat vermeden hava savunma silahlarıyla hedef aldığını belirtti.

Lübnanlı bir askeri kaynağın Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan karadan havaya bir füze, İsrail'e ait bir insansız hava aracını vurarak alev almasına neden olurken, hava aracı Lübnan'ın güneyinin içlerinde yer alan Cezzine bölgesindeki Reyhan Dağı yakınlarına düştü.

Kaynağa göre, İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı olaydan yaklaşık yarım saat sonra insansız hava aracının enkazına saldırı düzenledi.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in tekrarladığı tehditler nedeniyle Hizbullah'ın olası bir askeri gerilime karşı birkaç gün önce tüm konuşlanma bölgelerinde askeri hazırlıklarını artırdığını bildirdi.