Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdü

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Savaşçılar, füzelerle donatılmış bir insansız hava aracını pusuya düşürerek, hava savunma silahlarıyla hedef aldı. İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı da enkaza saldırı düzenledi. Hizbullah, İsrail'in tehditlerine karşı askeri hazırlıklarını artırdı.

11.06.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 11 Haziran (Xinhua) -- Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada savaşçılarının, füzelerle donatılmış Hermes 900 tipi bir insansız hava aracını pusuya düşürerek, saldırısını gerçekleştirmesine fırsat vermeden hava savunma silahlarıyla hedef aldığını belirtti.

Lübnanlı bir askeri kaynağın Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan karadan havaya bir füze, İsrail'e ait bir insansız hava aracını vurarak alev almasına neden olurken, hava aracı Lübnan'ın güneyinin içlerinde yer alan Cezzine bölgesindeki Reyhan Dağı yakınlarına düştü.

Kaynağa göre, İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı olaydan yaklaşık yarım saat sonra insansız hava aracının enkazına saldırı düzenledi.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in tekrarladığı tehditler nedeniyle Hizbullah'ın olası bir askeri gerilime karşı birkaç gün önce tüm konuşlanma bölgelerinde askeri hazırlıklarını artırdığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement