Hizbullah, İsrail'e Füzelerle Yanıt Verdi - Son Dakika
Hizbullah, İsrail'e Füzelerle Yanıt Verdi

09.03.2026 22:02
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık iki hedefi füzelerle vurdu.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'daki çok sayıda kent ve belde ile başkent Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail'de biri askeri karargah olmak üzere iki hedefi füzelerle vurduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah güçlerinin yerel saatle 17.00'de İsrail ordusuna ait bir hedefe saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun siber savunma ve iletişim birimine bağlı uydu iletişim istasyonunun, "işgal altındaki Filistin'in" (İsrail) orta kesiminde yer alan Vadi Ela bölgesinde "nitelikli füzelerle" hedef alındığı ifade edildi.

Söz konusu tesisin Lübnan sınırına yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah, yine yerel saatle 17: 00'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneydoğusunda ve Lübnan sınırına yaklaşık 135 kilometre uzaklıkta bulunan Remle Üssü'nü (İsrail İç Cephe Komutanlığı karargahı) gelişmiş füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah, bu saldırlarının İsrail'in Lübnan'daki onlarca şehir ve belde ile Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'ye düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirildiğini vurguladı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

22:14
22:02
21:20
20:27
20:11
20:05
