Hizbullah, İsrail'e Füzeli Saldırılarda Bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah, İsrail'e Füzeli Saldırılarda Bulundu

30.03.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 13 füze saldırısı gerçekleştirdi, çatışmalar devam ediyor.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ile başkent Tel Aviv'in kuzeyindeki askeri noktalara saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik saldırıların sürdüğü ve gün içinde 13 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Tel Aviv'in kuzeyinde, Lübnan sınırına yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Gilot Askeri Üssü'nün çok sayıda füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

Hayfa kentindeki deniz üssüne de füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Metula, Avivim, Kiryat Şimona, Malikiye, Dovev ve Shomera yerleşimleri ile Mishmar Carmel hava savunma sisteminin de hedef alındığı belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Gacar bölgesine de roketli saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Hizbullah'ın açıklamasında ayrıca, Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdüren İsrail askerleriyle çatışmaların devam ettiği, Hiyam ve Adise beldelerinde İsrail birliklerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:35:21. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.