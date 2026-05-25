Hizbullah, İsrail'e İHA ile Saldırdı: 1 Asker Öldü

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Nehoray Leizer isimli bir askerin öldüğü, bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'ın güneyindeki Bin Cubeyl bölgesinde dün yaşanan olayda İHA'nın zırhlı personel taşıyıcının üzerinde infilak ettiğini ve askerin şarapnel etkisiyle öldüğünü belirtti.

İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı ve karadan işgale giriştiği Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.