Hizbullah, İsrail'e İHA ile Saldırdı: 1 Asker Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah, İsrail'e İHA ile Saldırdı: 1 Asker Öldü

25.05.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında 1 İsrail askerinin ölümüne ve birinin yaralanmasına yol açtı.

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Nehoray Leizer isimli bir askerin öldüğü, bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'ın güneyindeki Bin Cubeyl bölgesinde dün yaşanan olayda İHA'nın zırhlı personel taşıyıcının üzerinde infilak ettiğini ve askerin şarapnel etkisiyle öldüğünü belirtti.

İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı ve karadan işgale giriştiği Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e İHA ile Saldırdı: 1 Asker Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:31:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e İHA ile Saldırdı: 1 Asker Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.